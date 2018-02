Obispo Scicluna agradeció el apoyo tras su operación

El arzobispo de Malta, Charles Scicluna, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido tras su sorpresiva operación a la vesícula, que le impidió seguir con el proceso de escucha de los testimonios contra el obispo Juan Barros, acusado de encubrir los abusos de Fernando Karadima.

"Un cariñoso 'Gracias' a todos aquellos que han expresado su apoyo y generosamente han ofrecido sus oraciones mientras sigo con mi recuperación. ¡Dios los bendiga", tuiteó el enviado especial del Papa.

A heartfelt “Thank you” to all those who have kindly expressed their support and generously offered their prayers as I continue in my recovery. God bless! (Photo with Maltese Missionary in Chile, Fr Henry Balzan, and with Bishop +Celestino of Copiapó) pic.twitter.com/lqD0NOCDRg