Álex Smith: "Dirán que quemé los camiones con mi 'Antorcha'"

El creador de la aplicación "Antorcha" usada por Carabineros en la Operación Huracán, Álex Smith, acusó una "campaña sucia" en su contra.

En entrevista con La Tercera , el llamado "profesor" fue consultado sobre la desacreditación de sus títulos de Análisis y Seguridad Informática por el tribunal, asegurando que "no me conocen, pero yo hago clases ahí, de Informática", dijo.

"Ya estoy solucionando esos problemas técnicos, porque parece que están de vacaciones. Yo le di a la Fiscalía mi clave de Impuestos Internos para que revisen todo lo que he hecho en la vida. Lo encuentro bien raro, me quieren desacreditar. Creo que van a decir hasta que yo quemé los camiones con mi 'Antorcha"... Han dicho que mi abuelo me daba los títulos, es una campaña súper sucia", recalcó.

Smith dijo que en la audiencia del 5 de marzo presentará una serie de antecedentes.

"Yo presento todas mis pruebas el día que me corresponde hablar, imágenes de las pericias, porque en los teléfonos se periciaron 400 mil archivos aproximadamente. Hay material para investigar la quema de los camiones o la violencia rural. Son 400 mil archivos, evidencias que si hubieran investigado un poquito más habrían dado cuenta de muchas cosas. Presentaré conversaciones que están en los teléfonos, de Instagram, obtenidos por sistemas periciales, principalmente audios", adelantó.