Peter Kliegel aseguró que Barros niega su participación en caso Karadima: "No ve la realidad que lo rodea"

El sacerdote Peter Kliegel se refirió al caso del obispo de Osorno Juan Barros, acusado de encubrir los abusos de Fernando Karadima.

"Yo le he dicho las cosas, pero él no entiende, no ve la realidad de lo que vivimos y de la historia de su propia vida. Él niega su participación, no ve la realidad que lo rodea y eso nos causa muchos problemas", dijo a Tele13 Radio

El religioso de origen alemán e Hijo Ilustre de Osorno fue entrevistado por el sacerdote Jordi Bertomeu, quien recoge testimonios por orden del Papa Francisco.

"El diálogo que tuvimos con Bertomeu fue una escucha mutua, abierta y sincera. El ambiente que nos esperó en el encuentro nos dio la esperanza de un nuevo comienzo en la diócesis de Osorno", destacó.

Kliegel opinó que la "mejor solución" sería designar un nuevo obispo.