Padre de recién nacido fallecido: "Ni uno ni mil millones nos van a devolver nuestro hijo"

Leonardo, padre de uno de los dos niños recién nacidos que murieron en la Clínica Alemana por una supuesta contaminación de alimentos, relató el complejo momento familiar que vive tras el hecho que actualmente es investigado por el ISP y la Fiscalía

En una entrevista a Ahora Noticias , el hombre contó que Felipe nació tras 32 semanas de gestación y luego de un embarazo complejo. Tras el parto consumió el suplemento que habría sido afectado por una bacteria.

"Lo vimos nacer y a pesar de que uno espera un ratoncito chiquito, muy débil, vimos que pataleaba, que lloraba, sus pulmones se escuchaban bien y pasó a neonatología de inmediato. Yo lo acompañé, me quedé con él, me decían que estaba con signos vitales muy estables (...) se veía muy fuerte para la edad que tenía", expresó el hombre.

Tras esto, el padre afirmó que según el diagnóstico del neonatólogo y el ginecólogo el niño estaba en buenas condiciones y tenía una buena proyección para continuar con un desarrollo normal. Pero en el segundo día después del nacimiento aparecieron los primeros problemas.

"Ya el día 14 (de febrero) en la tarde vamos a ver Felipe y nos dicen en ese rato que lo van a alimentar, entonces si nos podíamos retirar un segundo. Mi señora aprovechó de ver el asunto la lactancia (...) y Felipe en ese momento era su primera dosis de alimentación que es la que estaba contaminada, como nos hemos ido enterando en estos días", señaló.

Tanto él como su esposa aún no pueden creer el empeoramiento en el estado de salud del pequeño, el que llevó a su fallecimiento. "Todavía no lo asumo. Era difícil asumir que éramos padres nuevamente porque estaba en neonatología y luego, tener que asumir que tampoco lo tendríamos en brazos es devastador. A los dos días de nacido murió y al día siguiente lo estábamos enterrando. Se me acabaron las lagrimas, no lo hemos asumido. Pienso que iré a la clínica y me lo van a entregar", expresó.

"Ni uno ni mil millones nos van a devolver nuestro hijo", expresó el hombre.