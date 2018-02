Mujer que se fotografió con ballena varada: "No hecho nada malo, sólo fue una mala idea"

09:29 La mujer que se retrató sobre un cetáceo varado en Punta Arenas ha recibido hasta amenazas por redes sociales. "La gente me juzga como si yo hubiese matado a la ballena".

Cecilia Burgos, la mujer que se fotografió arriba de una ballena que varó en la zona de Punta Delgada, en Punta Arenas, se refirió a la imagen que tomó, la cual fue objeto de duros cuestionamientos.

"Quien nada hace nada teme. Yo no he hecho nada malo, sólo fue una mala idea" dijo Burgos a La Cuarta.

La mujer explicó que llegó hasta el sector en compañía de una amiga y, que le llamó la atención pues nunca había visto una ballena.

"Soy hija de pescador, pero nunca había visto una ballena, ni en el mar, ni varada, por lo que me acerque a ella a sacarme una foto. Había harta gente, incluso algunos buses se detuvieron y los pasajeros bajaron a sacarse fotos" dijo.

Burgos además hizo sus descargos y dijo que "la gente me juzga como si yo hubiese matado a la ballena" y que la imagen fue sacada desde una de sus cuentas en redes sociales.

"Me llegaron amenazas de todo tipo, que me iban a matar, hasta que me iban a violar, pero la gota que rebasó el vaso fue cuando amenazaron a mi familia".

"Desde un principio pedí disculpas de corazón por si alguien se sintió ofendido frente a mi error. No soy perfecta, pero esto fue demasiado" dijo la mujer.