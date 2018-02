Machi Linconao pidió respaldo del PC para denunciar su situación ante la ONU

La machi Francisca Linconao se reunió esta mañana con representantes del Partido Comunista en Santiago, donde aseguró que existen montajes en el caso Lucksinger-Mackay, proceso judicial del que salió absuelta en noviembre pasado, y aseguró que busca ayuda para que su denuncia llegue a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Todo el montaje de Carabineros y la PDI hay que denunciarlo, y a eso vengo, para conversar con esta gente, con los diputados. No puede quedar así, lo mismo que en el Caso Huracán, son los mismos carabineros los que están actuando“, sostuvo Linconao.

Y agregó que "demandé al Estado después del primer allanamiento y el juzgado decidió condenar al Estado con $30 millones y ahora se demoraron más de un año para dar una respuesta y vienen a decir que los Carabineros actuaron bien, eso no puede quedar así. Eso yo internacionalmente en la ONU lo voy a demandar. Yo no estoy conforme en cómo están actuando".

Linconao reiteró que es inocente y dijo tajantemente que "no tengo nada que ver con la muerte de Luchsinger Mackay (…) ellos estuvieron en mi casa”. Además, se sinceró desde la sede del PC y confesó que todo este proceso para ella ha significado un gran dolor. "Es una tristeza, porque soy una machi, espiritualmente no puedo estar ahí todos los días con los huincas, la prensa, llego y me enfocan y me hace mal espiritualmente”.

El diputado comunista Lautaro Carmona comentó que tras la reunión con la machi expresaron su solidaridad como partido "en la batalla por desenmascarar montajes policiales como operación contra nuestro pueblo mapuche".

Estuvieron también presentes los dirigentes Juan Andrés Lagos, Karol Cariola, Camila Vallejo, Hugo Gutiérrez y los diputados electos Amaro Labra y Boris Barrera y el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez.