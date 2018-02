Fiscal nacional por Operación Huracán: "Ha quedado en situación de suspenso"

Ayer Jorge Abbott explicó que no se dieron ninguna de las hipótesis que contempla la ley para sobreseer la causa. "Eventualmente podría reabrirse si existen antecedentes nuevos", explicó.

El fiscal nacional Jorge Abbott, comentó la situación de la Operación Huracán, caso al que se le revocó el sobreseimiento esta tarde.

"Se ha dado la razón a las alegaciones tanto como al Ministerio del Interior como al Ministerio Público en el sentido que no procedía sobreseer definitivamente la investigación, puesto que no se daba ninguna de las hipótesis que la ley establece (...) la causa ha quedado con el 'no perseverar' y eventualmente podría reabrirse si existen antecedentes nuevos que soporten la investigación (...) ha quedado en una situación de suspenso", explicó.

Abbott descartó que el Ministerio Público mantenga una mala relación con Carabineros y que la supuesta implantación de pruebas de la institución en la investigación es un caso puntual.Relevó que el Ministerio Público actuó como debía al tener dudas respecto de las pruebas entregadas, pues la institución es "custodio del cumplimiento de la ley", lo que debería generar mayor confianza en ella.