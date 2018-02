Timonel de RN por Operación Huracán: "Hoy hay impunidad y en los entes que investigan hay desorden"

El presidente de Renovación Nacional (RN) y futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, se refirió a la revocación del sobreseimiento de los diez imputados en el Caso Operación Huracán ocurrido esta jornada en La Araucanía: "Es una noticia que ayuda a buscar responsables", precisó.

El diputado agregó que "hoy hay impunidad y en los entes que investigan como la fiscalía y Carabineros, hay más bien desorden y se requiere una transformación urgente e importante (...) no es mi cartera pero es evidente que el Gobierno se preocupará de buscar los responsables en estos hechos".

Monckeberg sostuvo también que en relación a este caso, "lo que no puede pasar es que en la Araucanía frente a cualquier hecho delictivo o terrorista quede impune. El actual Gobierno y nosotros en unos días más haremos todo los esfuerzos necesarios, no sólo para que estos hechos no se repitan, sino para buscar responsables".