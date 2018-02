Checho Hirane desató una nueva polémica por sus dichos sobre la inmigración

Ayer El humorista afirmó que la llegada de extranjeros al país está en un "descontrol" y que podía “cambiar la raza”. Sus dichos fueron repudiados por el ex diputado Jorge Schaulsohn.

El humorista Sergio "Checho" Hirane desató una nueva polémica luego de emitir polémicos dichos sobre la situación de la inmigración en Chile, la que según él está en un "descontrol".

El conductor del programa "Conectados" de Radio Agricultura entregó su visión del tema, la que generó múltiples reacciones en las redes sociales, la que lo transformaron en Trending Topic en Twitter.

"He sido un defensor de la inmigración desde el punto de vista humanitario, pero también me preocupa el descontrol que hay al respecto de esto. Aquí hay que poner un control (...) esto no es menor. Esto puede cambiar la raza", expresó.

Tras esto, Hirane afirmó que "no estoy diciendo que sea peyorativo, pero aquí tiene implicancias de todo tipo esta inmigración de tipo social, de tipo étnico, de tipo económico".

La declaración generó el repudio del ex diputado y ex militante del PPD, Jorge Schaulsohn, quien afirmó que la frase sobre la raza es un "argumento muy útilizado en la Alemania Nazi".

Hirane respondió a través de la misma red social, y calificó al ex parlamentario como "mala leche", asegurando que siempre ha "defendido humanitariamente la inmigración".