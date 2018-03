Ranking destacó carreras de tres universidades chilenas a nivel mundial

La consultora británica Quacquarelli Symonds entregó el ranking internacional de carreras en diferentes casas de estudios a nivel mundial. En Chile, tres universidades fueron reconocidas por el "QS World University Rankings by Subject", que tomó en cuenta 48 disciplinas.

Se trata de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción, planteles que destacaron por sus carreras.

En el caso de la PUC, nueve carreras fueron destacadas y quedaron dentro de los 50 mejores puestos a nivel mundial: Educación (21), Políticas Sociales y Administración (30), Arquitectura (33), Teología, Divinidad y Estudios Religiosos (33), Arte y Diseño (35), Lenguas Modernas (40), Leyes (44), Comunicación y Estudios de Medios (46) y Sociología (48).

La Universidad de Concepción destacó en Ingeniería en Minerales y Minas quedando en el puesto número 28, mientras que la misma carrera alcanzó el 8° lugar al ser impartida por la Universidad de Chile. En esta último plantel, también destacó la carrera de educación (41) y cabe mencionar que la posición en el ranking de esta universidad, aumentó dos puntos respecto al año pasado.

