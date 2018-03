"Feliz", el académico venezolano que trabaja en una cafetería y conmueve a las redes

A veces las redes sociales sacan a relucir historias que conmueven. Fue el caso que dio a conocer Andrea Elías, quien conoció a un amable yy, hurgando más sobre él, se dio cuenta de que era un destacado académico de ese país.

“Hoy estando en Starbucks de la calle Suecia se me acercó uno de los señores que trabajan acá y muy alegre me dijo: ‘¿sabe cómo me llamo?’ mostrándome su placa la que decía ‘Feliz’. ‘Sí’, me dijo:". Ella se dio cuenta de su nacionalidad y le contó que tiene muy buenos amigos de su país. El le respondió: "'(todo con una sonrisa tan grande que iluminó todo el local). Pero saben quién es este señor 'feliz' que hoy atiende mesas en Starbacks? Se llama Félix Manuel López Morales. Licenciado en docencia y quien ha escrito varios libros sobre el ABC de la revolución en la metodológica . Hoy esta en Chile arrancando de Venezuela", escribió la mujer sobre el también licenciado en Enfermería mención Obstetricia y doctorado en Ciencias Gerenciales.

Su objetivo: poner un contrapunto a las críticas de quienes afirman que los extranjeros vienen a Chile a delinquir o a "quitarle el trabajo" a los chilenos.

Señores: los extranjeros NO nos quitan los trabajos. Hay trabajo para todos, el tema es que el chileno no quiere ‘desperfilarse’ y trabajar en algo que considera de una posición más baja a la que cree que le corresponde. ¡Bienvenido Don Félix!, ojalá los chilenos estemos a su altura”, cerró Andrea.