Vacuna contra la Hepatitis A ya es obligatoria

Una nueva vacuna se incorporó al calendario de vacunación nacional que dija inoculaciones obligatorias y gratuitas en el país.

Se trata de la vacuna contra la Hepatitis A, que se aplica a los niños menores de 18 meses y que estará disponible desde hoy en vacunatorios públicos y privados sin costo alguno (antes se ponía de forma privada y rondaba los $ 30 mil). Beneficiará a unos 186 mil pequeños.

El anuncio lo hizo la ministra de Salud, Carmen Castillo, junto al subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, y la representante de OPS/OMS en Chile, Paloma Cuchi.

Castillo informó que se invirtieron $1.787 millones para comprar 255 mil dosis de la vacuna, por lo que llamó a los padres a llevar a sus hijos a vacunarse.

Burrows recordó que la "principal causa de falla hepática que lleva a trasplante de hígado es la hepatitis aguda, producida por la infección viral de Hepatitis A".

La aplicación de la vacuna no sólo protege a quienes a reciben, sino que también a otros grupos debido al "efecto rebaño": si no hay enfermedad, no se propaga a quienes no pueden vacunarse.

El subsecretario recordó que "para prevenir este tipo de caso de casos graves y la aparición de los brotes como los que han sucedido los últimos dos años, comenzamos la vacunación primero en la región de Tarapacá y luego en la región de Biobío y fue bastante exitoso, porque disminuyeron los casos no solamente en los pequeños, también los que se estaban produciendo en adultos, porque disminuía la circulación viral".