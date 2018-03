Moreno dijo que los migrantes deben ser "tratados como chilenos" mientras estén en el país

Ayer El futuro ministro de Desarrollo Social sostuvo que "no podemos dejarlos abandonados”.

El futuro ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se definió frente al tema migratorio y aseguró “que una vez que tenemos personas acá no podemos dejarlos abandonados”. También informó que los resultados de la encuesta Casen debieran conocerse en septiembre.

“El tema migración como política de inmigración no me corresponde a mí, le corresponde al Ministerio de Interior y estoy cierto que en las primeras semanas del gobierno va a haber una nueva mirada sobre esa materia y serán ellos los que plantearán cuál va a ser la visión, pero en lo que corresponde al aspecto social, los migrantes que llegan a Chile son personas que necesitan a veces apoyo y tal como si fueran chilenos, hay que darles ese apoyo mientras estén en Chile”, señaló esta mañana en radio Universo,

"Una vez que tenemos personas acá no podemos dejarlos abandonados. Esa es la responsabilidad que tenemos con las personas que están acá”.

Respecto a su cartera, manifestó que su prioridad está en la infancia. "Está recién creada la subsecretaria de la Niñez, la ley no está todavía publicada así que nos va a tocar hacer todo en esa materia". Sobre el Sename, indicó que es necesario “elevar los estándares, mejorar las condiciones en que están los niños, el apoyo sicológico que requieren, (…) ahí hay un trabajo muy grande que hacer en materia de niñez, que es un grupo que hemos tenido demasiado postergado en Chile y donde se juegan realmente la igualdad de oportunidades. Todos los estudios muestran que los niños que no han sido estimulados, que han tenido problema en su familia a corta edad, que no han tenido una buena educación desde el principio, en fin, después la distancia se alarga enormemente”.

Sobre la lucha contra desigualdad informó que ”en Chile, si uno mide por ingreso, tenemos 2 millones de pobres y tenemos 4 millones si utilizamos esta medida nueva multidimensional, (…) si bien Chile ha progresado enormemente en esta materia todavía hay un grupo muy grande chilenos que se encuentra dentro de lo que se categoriza como pobreza”.

Los resultados de la Casen se conocerán en septiembre, probablemente en septiembre.