Profesores de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia volverán a clases tras paro por deudas de municipios

Ayer Los docentes del Servicio Local de Educación (SLE) de Barrancas no iniciaron el año escolar alegando montos impagos previos a la desmunicipalización. Tras una asamblea aceptaron una carta de compromiso y regresarán mañana a sus actividades.

Los profesores del Servicio Local de Educación (SLE) de Barrancas, que abarca las comunas de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia, decidieron volver a sus actividades, luego que hoy decidieran permanecer en paro acusando deudas de los respectivos municipios.

Los maestros afirmaban que las comunas tenían deudas previsionales y salariales antes de que se iniciara el proceso de desmunicipalización en la educación básica y media, que traspasará la administración de los establecimiento a servicios estatales divididos en áreas.

Durante esta jornada, donde se suponía que comenzarían con las clases, los docentes realizaron una asamblea, en donde discutieron la carta de compromiso de Marcelo Segura, director ejecutivo de SLE, en donde abordaba una posible solución al tema.

En votación, los movilizados decidieron deponer el paro y volver a las clases mañana, aunque aseguraron que permanecerán en "estado de alerta" ante el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las autoridades.

Desde el Colegio de Profesores afirmaron que la situación más crítica ocurre en Cerro Navia. El presidente del magisterio, Mario Aguilar, cuestionó al actual edil, Mauro Tamayo, acusándolo de "intervenir" con "maniobras de presión" hacia los profesores.

"Los datos entregados por los dirigentes comunales desmienten las engañosas cifras que han entregado las autoridades. Desmienten también las maniobras que en particular el alcalde Mauro Tamayo, que incurrió en una serie de maniobras de presión, de engaño y de intervención impropia durante estos días. Él ya no es el sostenedor de los colegios de Cerro Navia, él ya no es el jefe de los profesores de esa comuna, sin embargo, se permitió intervenir de una manera descarada. Él sólo mantiene una relación con los profesores de Cerro Navia: él es deudor de esos docentes", expresó.