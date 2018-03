Khloé Kardashian supo el sexo de su bebé y no lo podía creer: "Estoy en shock"

Entre las tantas cosas por las que ha hecho noticia el clan Kardashian este año, es por la llegada de diferentes bebés. Primero fue Chicago en enero, hija de Kim y Kanye West y luego Stormi, la bebé de Kylie Jenner quien fue prácticamente un secreto durante nueve meses.

Sólo falta que Khloé Kardashian tenga a su primer hijo dentro de poco tiempo, pues ya casi tiene 9 meses. La esposa del jugador de la NBA Tristan Thompson se enteró del sexo de su bebé por teléfono y no podía creer lo que escuchó.

Fue Kylie quien le compartió la noticia en el último episodio del reality show Keeping Up With the Kardashians en E!. "¡Tendrás una niña!", le dijo por celular, noticia que al parecer sorprendió a Khloé al suponer por meses que esperaba un varón.

"Cuando te haces a la idea de lo que tendrás, todo el mundo diciéndome que sentirás lo que tendrás y simplemente lo sabrás. Y cuando te enteras que es todo lo contrario es simplemente impactante. Yo estaba convencida que tendría un niño, así que tener una niña es como, 'Ok, eso no era lo que pensaba que sucedería'", explicó Khloé en el mismo reality.

Más tarde compartió en Twitter un tierno mensaje agradeciendo a Dios por la llegada de "su princesa". "Ahora estoy tan emocionado mi hija tendrá siempre mejores amigos con Chicago y Stormi! Dios es grande!!!".

I am now so excited my daughter will have forever best friends with Chicago and Stormi!! God is great!!! Thank you Lord for our princess ?? ??????