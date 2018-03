Juan Manuel Toso no asumirá como subsecretario de Redes Asistenciales. Así lo informó el equipo de Comunicaciones del futuro Ministerio de Salud.

Se trató de una decisión del mismo médico y aún no existe un nombre para su reemplazo.

Toso, quien ocupó el cargo directivo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, fue censurado por el Comité de Etica del Colegio Médico en 2016 luego que su hija se viera beneficiada con una beca de dermatología en el Hospital el Pino, que correspondía al mismo servicio.

En su carta de renuncia, Toso expuso al Presidente electo que no pretendía ser "un distractor en la misión que usted ha definido", y que su decisión "se funda en el deseo de éxito de nuestro gobierno que usted pronto liderará. no obstante, he sido expuesto y en ello siento, que con esto han procurado empañar el inicio de su gestión (...) Sin duda los cuestionamientos infundados a mi persona por parte del Colegio Médico de Chile, generaron mi convicción de no persistir con mi nombramiento. No seré yo quien le produzca una dificultad en este nuevo desafío que asumirá con el país (...) en este periodo constaté que el egoísmo de grupos de poder no escatima esfuerzos por denostar mi trayectoria de 34 años de servicio público".

Antes, Toso había ofrecido disculpas al gremio en una carta abierta "por no haber actuado con la debida rigurosidad, ni tampoco de requerir de la asesoría pertinente".

"Valoramos el gesto del doctor Toso, que destaca su alto sentido y valoración del servicio

público y su compromiso con los importantes desafíos que debemos enfrentar en el área

de la salud, para cumplir con los exigentes objetivos del Programa de Gobierno

comprometido con todos los chilenos", comunicaron desde el equipo del futuro gobierno.