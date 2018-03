La historia del venezolano "Feliz": "Soy feliz porque soy útil a la humanidad y atiendo a mi prójimo"

La historia de "Feliz", el venezolano optimista que trabaja en una cafetería de Santiago, se conoció rápidamente luego que una clienta viralizara su foto en redes sociales: un par de clicks que lo llevaron a la fama y que él no comprende aún.

"Me agarran por sorpresa con todo esto.. Yo nunca pensé que me iban a poner en las redes sociales y fue mi hija quien me avisó, '¡papá estas en Facebook!', pero ha sido muy grato todo", dijo "Feliz" a SoyChile.cl

Feliz es realmente Félix López Morales, un ey que comenzó siendo un maestro de escuela hasta alcanzar un doctorado en Educación en su país, pero acá, en Chile, lo conocen y destacan por su manera de ser y la gentileza con la que atiende al público.

"Cuando llegué a trabajar pregunté si podía ponerme 'Feliz' en la identificación y me dijeron, 'si tú eres feliz entonces sí',(...) además soy el más viejo de todos y me vi entre tanto joven trabajando entonces sí estoy feliz por la oportunidad", relató "Feliz".

Jubilado y concentrado en trabajos académicos, se vino a nuestro país hace 16 meses junto a su esposa, hija y yerno. Desde entonces vive en la comuna de Padre Hurtado y reparte su tiempo libre entre familia, iglesia, lecturas de filosofía y una guitarra. Cuenta quecuando tuvo que partir de Venezuela, pero "es por algo", tal como él advierte.

. Un día estamos en la cima y otros, barriendo el piso, y hay que agradecer en cada momento. Lo único que debemos hacer para triunfar es amar a Dios por sobre todas las cosas y como decía Teresa de Calcuta,", detalló Morales.

A Don "Feliz" todos los clientes lo conocen. Lo saludan con gratitud y tampoco pasa desapercibido al caminar por la calle. Sus compatriotas venezolanos también lo abrazan y felicitan por esta fama instantánea que consiguió sólo por su gentileza.

"Cuando la gente llega me dice,, agregó.

"Feliz" advierte que no ha tenido malas experiencias en nuestro país. Aclara que aunque no tiene muchos amigos, sí ha conocido chilenos que solamente le han "tendido una mano". Además, dice que no tiene la intención de volver a Venezuela, "ni aunque me ofrecieran ser Presidente me regreso", dijo. De hecho, tiene un sueño y pretende cumplirlo acá, en Chile.

"Nos vinimos con mi familia y cada uno con una maleta cargada de esperanza de cumplir un único sueño que he tenido toda la vida y no he revelado sino hasta ahora:, con la filosofía del aprender haciendo. No hay que olvidar que uno debe educar a su semejante con el ejemplo".