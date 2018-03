Futuro ministro de Trabajo acusó "efectismo" de Bachelet por reforma a la Constitución

El futuro ministro de Trabajo, Nicolás Monckeberg, realizó una dura crítica a la Presidenta Michelle Bachelet por haber presentado durante la última semana de su mandato la reforma a la Constitución, sin haber "logrado acuerdos" antes.“No me gusta esta cosa tan efectista que la Presidenta se va yendo y dos días antes dice ‘voy a dejar todas estas leyes ingresadas como para decir a la historia yo lo hice’, pero la verdad es que no lo hizo. (…) usted comprenderá que un gobierno que durante cuatro años no es capaz de construir un mínimo acuerdo respecto de ciertos puntos y el último día antes de irse deja el proyecto ingresado, es para que no me digan. No hay voluntad real de hacerlo”, dijo esta mañana en entrevista con radio Universo “El proyecto de reforma a la Constitución se presenta un día antes de irse (…) Cuando uno no ha sido capaz de tener políticas que defiendan de verdad el empleo de la mujer de calidad (…) pero si de verdad queremos producir empleos de calidad había muchas que hacer estos cuatro años, no solamente el último día presentar una norma constitucional que diga mire yo no quiero que esto no sea así, que tampoco va a tener ningún efecto práctico”, acusó.Críticas al Sence:Respecto a su próxima labor como ministro, Monckeberg recordó que uno de cada tres chilenos tiene trabajo informal, sin contrato, ni previsión, ni seguridad social; y que el único empleo que ha subido es el empleo público."En los últimos 12 meses se han destruido 39 mil empleos particulares. Entonces mire la paradoja. Llevamos dos años discutiendo sobre cómo se mejoramos las pensiones en Chile y resulta que con la destrucción de empleo estos últimos 4 años, le hemos dado un golpe bajo a las pensiones de muchos chilenos que en cuatro años de lagunas previsionales inmediatamente su pensión cae en un 10% o 15%”, afirmó agregando que "las reformas han generado todas esas dudas respecto de invertir, cuánto invertir. No nos hemos preparado para el nuevo tipo de empleo que está llegando a Chile".“En el Sence se capacita cualquier cosa, y ¿dónde se está capacitando lo que hoy día se requiere? Si usted ve la lista de programas de Sence va a encontrar de todo, hasta la danza del vientre. Sin embargo, cuándo usted ve que hoy día en Chile se están haciendo licitaciones de buses eléctricos para el Transantiago, yo le pregunto ¿dónde estamos capacitando a los futuros mecánicos de autos eléctricos en Chile?”, se preguntó.