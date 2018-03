Presidenta: "Padres de niños trans se han quejado de una actitud poco adecuada de algunos colegas"

En una actividad del Colegio Médico, la Presidenta Michelle Bachelet reconoció los logros que se han alcanzado en materia de identidad de género, pero también hizo hincapié en los desafíos que quedan por delante.

"Tenemos que prepararnos, porque son temas que hoy estamos asumiendo como país y, sin duda, no sólo me sumo, sino que ayer le pusimos discusión inmediata al proyecto de identidad de género, que va a pasar a comisión mixta", precisó.

En ese contexto, la Mandataria manifestó que ha quedado evidenciado que no todos los profesionales médicos están realmente preparados para estos cambios: "También yo quería recordar, porque me he juntado con los padres de los niños trans, madres y padres de niños trans, y ellos se han quejado de la actitud de los colegas, de una actitud de estar poco preparados, una actitud no adecuada".

Bachelet agregó que con el avance del proyecto de identidad de género a comisión Mixta, espera que se vuelvan a introducir algunos temas que "se perdieron en la discusión parlamentaria", especialmente referida a los menores de edad.

Cabe precisar que en la jornada se celebró el Día Internacional de la Mujer, el Colegio Médico, en donde se lanzó la campaña #EnSaludTambien relacionada a "sensibilizar sobre la discriminación y abuso a la mujeres en la práctica médica".