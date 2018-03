Coordinadora Nacional de Inmigrantes: "En Chile se discrimina por el color de piel"

Queremos escucharte: ¿qué es lo que te ofende de este video?pic.twitter.com/Y1J1NlLByW — AJ+ Español (@ajplusespanol) 7 de marzo de 2018

El medio "AJ+Español" compartió un video en donde migrantes que viven en Chile acusan actos de violencia verbal y física, racismo, xenofobia y maltrato en nuestro país. La publicación con duros testimonios ya es un viral.

Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, se refirió esta discriminación que a diario viven colombianos, peruanos, venezolanos y especialmente los haitianos, por su color de piel.

"En Chile se tiende a justificar el maltrato por el sentido de propiedad que tienen sobre el país, como si tuvieran la autoridad para decir eso, no reconociendo al otro como ser humano, es una situación súper grave", sostuvo en conversación con Digital FM . De todas maneras, advirtió que la discriminación no es algo representativo de toda la sociedad y que esto es una "constante mundial".

Sin embargo, el secretario general sostuvo que en Chile también existe un sesgo en la discriminación por el color de piel, pero que no es totalizante. "Sí se discrimina acá por el color de piel, porque es más fácil distinguir al de raza negra y apuntarlo como migrante y más si no habla español, entonces de inmediato dicen que es un haitiano con quienes hoy tienen puesto el foco".

Noriega sostuvo que la única manera de combatir todo tipo de discriminación es haciéndoles frente con denuncias para dar cuenta de los hechos que ocurren. "Hoy estamos frente a una situación de tensión en donde no sólo se debe observar, sino reaccionar", agregó.

Ejemplificó con la situación que de niños hijos de inmigrantes en jardines infantiles. "Cuando se dice que no pueden estudiar por ser hijos de inmigrantes es gravísimo. Sin tomar en cuenta que muchos de ellos son ciudadanos chilenos al haber nacido en el país", explicó.

Por eso el secretario apunta a la necesidad de tener una ley migratoria donde se reconozca la migración como un derecho fundamental.

"Es uno de los aspectos que la Presidenta no ha cumplido. Ella hasta hoy no ha tomado la decisión de regularizar la situación en que viven más de 200 mil personas o más en el país. No sé si es por desinformación o mal asesoría, pero no lo ha resuelto hasta hoy y será tarea del próximo Gobierno".

El secretario explicó que es necesario primero avanzar en la legislación y luego barrer con la discriminación en las instituciones, además de tomar medidas extraordinarias de emergencia para resolver las situaciones. "A fin de cuentas, a los migrantes les urge integrase cabalmente al país para aportar con su desarrollo".