La emotiva carta de la China Suárez a sus hijas en el Día de la Mujer

Eugenia "China" Suárez tiene dos hijas. Rufina y Magnolia , de sólo un mes de vida e hija del actor chileno Benjamín Vicuña . Cuando supo que esperaba una segunda niña, la también actriz se colmó de felicidad. Lo que más quería era tener una mujercita, sin embargo, cuando los días pasaron, comenzó a sentir miedo debido a lo que deberán enfrentar cuando vayan creciendo y salgan solas a la calle: el acoso y abuso del que son víctimas a diario las mujeres desde que son niñas.

Todo ello y sus consejos, los dejó plasmados en una emotiva carta que publicó hoy en Instagram con motivo del Día de la Mujer

Suárez sintió lo opuesto a lo que sintió la cantante nacionalque también en una carta publicada el año pasado relató todos los episodios de violencia de género: "Pensé que él no tendría que pasar por estas cosas… lloré muchísimo, como madre, por todas las niñas, las hermanas, las mujeres.

"Queridas hijas mías.

Aún recuerdo cuando el médico dijo 'es nena' lloré de felicidad, era lo que más quería en el mundo.

Después de unos días no pude dejar de sentir miedo, pensando en su infancia, adolescencia, cómo iban a ir caminando al colegio solas? Y si algún mierda les hiciera algo? Fue inevitable repetir una y otra vez socialmente 'me encanta tener hijas mujeres, aunque uno debe cuidarlas el triple, está lleno de mierdas por ahí que podrían tocarlas, hacerlas sentir incómodas, inhibirlas'.

Espero y deseo con todo mi corazón que cuando lean esta carta les parezca viejo ese pensamiento, las cosas están cambiando, muy de a poco pero están cambiando. Espero y deseo que todas esas frases y pensamientos algún día queden en el pasado.

Espero y deseo se pongan la pollera, el vestido más lindo sin miedo a que algún forro les toque el culo por la calle, que caminen libres y tranquilas por donde vayan, que ningún hombre les diga que NO pueden hacerlo, que no sean juzgadas por sus elecciones jamás.

Son inmensamente poderosas, valiosas, hermosas y amadas.

Su abuelo Mino, mi papá, se cansó de decirme cada día de su vida lo fuerte, importante y valiosa que era.

Me respetó, cuido y amo como su niña amada y poderosa, y cuando empecé a trabajar me dijo 'Coquito, jamás dejes que n a d i e, ningún hombre, te pase por encima, no hagas nunca nada que no quieras hacer'.

Feliz día de la mujer. Que nos respeten, amen y cuiden como merecemos.

Las amo.

#8M".