[VIDEO] El divertido momento en que dos pingüinos se tomaron una selfie

Una pareja de curiosos pingüinos emperadores quisieron investigar qué era el raro objeto que había en la nieve y terminaron volviéndose un viral en las redes sociales.

Estos animales se acercaron a la cámara que un grupo de investigadores había puesto en el suelo y se tomaron una selfie en plena Antártica.

El registro fue compartido por la base australiana Mawson, donde existe una gran población de este tipo de pingüinos. Ya tiene más de 300 mil reproducciones.

#Penguin#selfie offers bird’s eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia’s Mawson research station by expeditioner ?? Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7