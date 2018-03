AFDD dijo que Bachelet "nunca tuvo la intención" de cerrar Punta Peuco

08:14 Lorena Pizarro afirmó que "no se materializó porque no hubo voluntad de hacerlo".

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecido (AFDD), Lorena Pizarro, dijo que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet "nunca tuvo la intención" de cerrar el penal de Punta Peuco.

"El cierre de Punta Peuco no se materializó porque no hubo voluntad de hacerlo y nunca tuvo la intención de hacerlo la Presidenta de la República. No hay otra razón", dijo a radio Cooperativa

La dirigenta también lamentó que el nuevo ministro de Justicia, Hernán Larraín, haya descartado la opción de cierre del recinto, que alberga a ex militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

"Lo más preocupante es haber escuchado las palabras del ministro Hernán Larraín, pero él ya de una manera muy abierta se suma a la lógica de señalar que con los violadores de Derechos Humanos se cometerían actos inhumanos", dijo. "Nosotros no estamos pidiendo que los manden a las cloacas, estamos exigiendo que sean enviados a cárceles comunes", recalcó.