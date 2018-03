Ex ministro de Justicia: "Nadie me ha presentado un borrador de decreto en relación a un cierre de Punta Peuco"

En declaraciones a La Tercera PM , el ex ministro de Justicia, Jaime Campos dijo que "yo no he firmado nada, ni nadie me ha presentado un borrador de decreto en relación a un cierre de Punta Peuco".

Ello, luego de que la publicación digital informó que el ex titular de Justicia frenó la decisión de cerrar el penal Punta Peuco, al no firmar un decreto que en la práctica, no clausuraba el recinto, sino que, trasladaba a reos emblemáticos por violaciones a los derechos humanos a la cárcel de Colina I y, transformaba el penal en una cárcel con características humanitarias, para presos en condiciones especiales como enfermos terminales o, mujeres embarazadas.

Al ser consultado sobre si no acató una instrucción de la Presidenta, Campos dijo que "si hay gente que quiere decir eso que lo diga. En todas las actuaciones de mi vida –tanto mi rol como ministro de Justicia, como cuando lo fui de Agricultura, como parlamentario, como dirigente político, como académico y como abogado-, en absolutamente todas mis actuaciones lo he hecho guiándome por dos parámetros: lo que indica mi conciencia y lo que establece la Constitución y las leyes de nuestro país".

"En un caso hipotético, no digo que este sea el caso, pero en un caso hipotético... si hay un acto que violenta lo que señala mi conciencia o lo que creo indica la Constitución y las leyes, por supuesto que no lo ejecutaré".

Según la periodista y conductora de noticias de CNN Chile, Mónica Rincón, la ex subsecretaria de DD.HH., Lorena Fries, le confirmó que el decreto había sido efectivamente firmado por la ex presidenta Michelle Bachelet.

En sus dichos a La Tercera PM, Campos también dijo que "no he firmado nada en relación al señor Mateluna", en relación a lo sostenido por la publicación, respecto a que el ex ministro de Justicia también se negó la semana pasada a dar el visto bueno al indulto a Jorge Mateluna Rojas, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) condenado por un asalto a un Banco Santander en 2013.