Lorena Pizarro y el supuesto decreto para el cierre de Punta Peuco: "Es una explicación bastante burda"

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) cuestionó el trascendido sobre la clausura del penal, el que presuntamente no se ejecutó por la oposición del ex ministro de Justicia.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, cuestionó la aparición de un supuesto decreto firmado por la ex Presidenta Michelle Bachelet que cerraba el penal Punta Peuco.

La dirigenta de las víctimas de crímenes en dictadura habló sobre un trascendido que publicó este lunes La Tercera, que señalaba que la ex Mandataria tenía firmado el documento para ejecutar la medida, pero no lo hizo debido a la presunta oposición del ex ministro de Justicia, Jaime Campos.

En declaraciones a Emol , Pizarro enfatizó en su molestia con la administración anterior, la que según ella vio el tema a última hora. "No sé si hay palabras para expresarlo. Nadie entiende una lógica de tomar una medida de este tipo en los últimos minutos del mandato de un Gobierno, es inaceptable", expresó.

Por el caso de Campos, la militante comunista señaló que "me parece que esa es una explicación bastante burda a esta altura", expresando que "no sé si es verdad o es mentira (la explicación), pero a esta altura la verdad es que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna base, nadie la puede comprobar si es así".