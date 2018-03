Futura directora del Sename y adopción homoparental: "No me niego a que hayan distintos tipos de familia"

La futura directora del Sename, Susana Tonda, se refirió a la adopción homoparental, afirmando que la prioridad es el bien del niño.

"Tenemos que buscar la forma de que la ley de adopciones permita que hayan más adopciones y pensar en el bien del niño. La primera prioridad debería ser la familia con padre o madre. Las prioridades hay que revisarlas. En lo personal no me niego a que hayan distintos tipos de familia, pero las prioridades tienen que estar en el bienestar del niño", dijo a radio Duna

Sobre el acuerdo al que convocó el Presidente Sebastián Piñera respecto a la infancia, la argentina -que está nacionalizándose para poder asumir el cargo- comentó que "esto tiene que ser un gran acuerdo nacional en el que todos tenemos que colaborar, el Estado no se puede restar y los organismos colaboradores tampoco".

Respecto a su labor en el servicio, Tonda espera "poder aportar en cómo mejoramos la gestión del Sename, ya que el foco son los niños y sus familias. Vamos a partir viendo cómo tomamos los diagnósticos existentes y cómo mejoramos la gestión. Mi antecesora hizo un orden y voy a tratar de tomar todo lo que se ha construido".

En ese sentido, explicó que "gestión no significa cerrar cosas y despedir gente. No estamos pensando en cerrar centros, ni los programas del Sename, se requieren más. Tenemos que rearmar lo que tenemos y las personas que trabajan ahí también han sido víctimas. No podemos asegurar que no van a haber cambios de ningún tipo, pero no se trata de pasar una aplanadora".