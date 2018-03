La hilarante entrevista a Michelle Bachelet que revienta las redes sociales

Chascarros o declaraciones explosivas son los elementos que hacen, usualmente, que una entrevista se viralice. Pero en este caso el estilo distendido de Pousta -y una cocina- han hecho de la última entrevista a Bachelet una candidata a ser llamada "de culto".

La ahora ex Presidenta no sólo preparó un sandwich -que lleva su nombre- sino que conversó "de lo humano y lo divino", entrando detalles complejos, alegres y nostálgicos de lo que fueron sus dos periodos.

¿Qué es lo que más va a extrañar de ser Presidenta?, fue la primera pregunta, que Michel conestó mientras pelaba una cebolla "la relación con las personas es lo que más voy a echar de menos, no es que pretenda aislarme en una montaña, pero igualmente es más fácil cuando una es Presidente de la República".

Y las respuestas rápidas no tardaron en llegar tampoco, cuando Felipe Fuente le preguntó: "¿Qué es lo que siempre le preguntan Presidenta?", a lo que Bachelet inmediatamente respondió "cosas como las que usted me está preguntando ahora". Y el periodista de Pousta siguió "que suerte igual, a mi siempre me preguntan que cuando supe que era gay, preguntas que son muy subliminales", y el remate final de la ex-presidenta "sí, super sutiles".

Al ser consultada por su chascarro favorito, Bachelet recordó "el famoso punta pié inicial de un partido de fútbol donde salió volando el zapato, lo más gracioso es que se haya transformado en noticia internacional".

Entre otras cosas Bachelet dijo que “si hubiera sido lola" le hubiera hubiera gustado conocer a Paul McCartney, ya que se declara fan de The Beatles. También se reconoció seguidora de Natalia Valdebenito y señaló entre otras cosas que nos falta -como país- “sentirnos más orgullosos de lo que hemos sido capaces de construir, estamos siempre viendo el vaso medio vacío”.