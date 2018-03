ONG norteamericana: "Hay victorias muy emocionantes como HidroAysén, pero mi preocupación es que sean a corto plazo"

En el marco del día mundial de Acción en Defensa de los Ríos, el destacado antropólogo y miembro del Consejo de Defensa de Recursos Naturales ( NRDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, James Blair , estuvo en Chile para participar del V encuentro de la "Red por los ríos libres"

Esta ONG norteamericana participa activamente en nuestro país desde el 2008, cuando se enfocaron en "Patagonia sin represas" y en la fuerte campaña contra HidroAysén , el proyecto de Endesa y Colbún que finalmente fue desestimado el 2017 tras 11 años de lucha por parte de sus detractores.

. Siempre habrá conflictos nuevos todo el tiempo,", sostuvo Blair a SoyChile.cl

Destacó también otras victorias en la Patagonia chilena, como la no construcción del proyecto de Mediterráneo S.A. en afluentes del río Puelo cerca de Cochamó; y la central de tres represas de Energía Austral SpA que se iba a realizar en el río Cuervo, en la Región de Aysén.

"En Chile no se trata de sólo un problema como Pascua Lama por ejemplo,, por eso no hay que bajar los brazos", explicó el antropólogo.

Blair, que estudia un posgrado para tener el título de "defensor ambiental y activista", llama a tener especial cuidado con esos proyectos "más pequeños" como el del embalse "multipropósito"emplazado en el río Ñuble en la comuna de San Fabían, Región de Ñuble.

Éste inundaría unas 1.700 hectáreas del territorio, en donde los afectados serían los lugareños, arrieros de la zona y la exquisita biodiversidad que comprende especies en extinción como el huemul y el pudú. Este proyecto comenzó en 2014 y este año la compañía Astaldi iniciaría sondajes y estudios para dar pie a las faenas.

Tras participar en "Red por los ríos libres" que se realizó en la zona austral esta semana, el norteamericano destaca sí el entusiasmo de las colectividades chilenas pertenecientes a diferentes cuencas, para frenar este tipo de proyectos.

Nosotros sólo venimos aportar lo que podamos, pero ellos son los líderes. Y aunquey debemos esperar lo que suceda a largo plazo", expresó Blair.

Por eso el norteamericano apunta a las políticas necesarias que debe legislar el Gobierno. "Lo que a mí me preocupa es que aún no tienen la reforma al, eso es algo que acá están esperando por años. Los ríos están privatizados hace tanto tiempo y por eso la amenaza está siempre".

Pese a que esta batalla legal continúa en discusión en la Comisión de Agricultura del Senado, el delegado de la ONG destacó la labor de Michelle Bachelet con el medioambiente. La exmandataria fue condecorada el año pasado comopor acciones como crear áreas marinas protegidas y su impulso a las energías renovables.

"Es súper impresionante lo que hizo ella, especialmente con los parques y reservas nacionales. Sería muy difícil saber lo que pueda pasar con el nuevo Presidente, pero, ojalá en el mismo camino de Bachelet".

Blair relata que otros colegas de la ONG NRDC actualmente trabajan con Corfo para financiar nuevos proyectos de infraestructura verde en largo plazo en el país. También se han armado lazos con el nuevo ministerio de Energía.

En la misma línea sobre la explotación de recursos naturales, consultado Blair por su opinión acerca del futuro que tiene la extracción de litio en Chile, específicamente en la Región de Antofagasta, el antropólogo indicó que en esa área no hay una propuesta “tan robusta” como se ha conseguido en el caso de la protección de los ríos.

“Acá la extracción de cobre da orgullo al país, porque es un país minero y son reconocidos afuera por eso. Entonces no existe la cultura de frenar la extracción del litio, que por cierto es un proceso que contamina mucho. No digo que sea malo no pensar en eso, pero sí es necesario tener una cultura que piense en todos sus recursos naturales como bienes comunes. Es importante no dejar de ser críticos, pero Chile va por muy buen camino", finalizó Blair.

En junio el miembro de la ONG volverá a Santiago, para participar del VI encuentro de la "Red por los ríos libres", quienes en esta ocasión discutirán sobre el proyecto "Alto Maipo".