Claudia Schmidt en Vértigo: "Para mi Daniela Vega nunca va a ser una mujer igual que nosotras"

No partió fácil la noche para Claudia Schmidt con la pregunta del público, que recibió a pocos minutos de comenzar el programa: "En Intrusos dijiste que Daniela Vega, nuestra 'Mujer Fantástica' nunca sería una mujer como tú por no tener ni ovarios ni útero, ¿crees que ser mujer va solo por tener estos órganos?".

Ante esto la ex modelo respondió que "dije eso y muchas cosas más, que fue titulado en los medios de comunicación como 'los terribles dichos de Claudia hacia Daniela Vega', y yo estoy hablando desde mi visión, una visión generalizada, de todas aquellas personas que tienen que pasar y vivir una vida que es completamente distinta a mi forma de verlo de como lo tengo que vivir yo, que soy una mujer, que nací mujer".

Y a continuación la panelista del programa de farandula añadió que "acá no vamos a entrar a dar una clase de biología ni empezar a hablar de como nos formamos, porque no corresponde. Pero si siento, y lo primero que quiero decir que no fue destacado por ningún medio, que soy una persona que cree en la libertad de cada individuo, soy una persona que apoya la libertad de género, soy una persona que, creo que la mayoría de mis amigos, son gay".

En ese momento Diana Bolocco la interrumpió y le preguntó "¿pero que quisiste decir con eso Claudia, en especifico?, porque puede haberse, tal vez, malinterpretado (...) Porque lo que tu mencionas es tal vez al revés de lo que se entendió, porque efectivamente una persona trans que quiere ser mujer no es igual a mí en terminos biológicos, eso es de perogrullo, pero quieres ir más allá con eso?, de alguna manera se interpretó como que podían no tener los mismos derechos que una".

Ante esto la uruguaya respondió "por ningún motivo, todos debiésemos tener los mismos derechos, no tiene que ver con una cosa de género, justamente por lo mismo, yo lo que estoy hablando, que desde mi visión nosotros desde el minuto que nos formamos hay una hormona que nos deriva a un sexo (...) nos determina como hombre o mujer. Y a lo que yo voy es que nunca podría ser igual a una mujer transgenero, lo digo con todo respeto, porque yo como mujer natural yo no tengo, ni he tenido que pasar nunca, los dolores y el sufrimiento que ha tenido que pasar muchos niños y muchas personas que están viviendo en un cuerpo que no les corresponde".

Y en ese momento Martín Cárcamo le preguntó a Claudia "directamente, para tí que define a una mujer". A lo que Schmidt respondió "para mi lo que define a una mujer claramente tiene que ver con algo que es biológico. Nosotros conocemos el, no sé, el femenino, el masculino. Nosotros hoy en día tenemos la capacidad, y creo que es lo que yo quiero decir, que todos debiésemos ser respetados en esta vida por lo que somos".

Ante lo que Diana disparó "pero para tí Daniela Vega no es mujer, eso es lo que quieres decir", a lo que respondió "para mi Daniela Vega nunca va a ser una mujer igual que nosotros".

Posteriormente se vino una réplica de Pancho Saavedra y no se hizo esperar tampoco la opinión de Leo Mendez Jr, quienes siguieron debatiendo el tema que se tomó el estelar.