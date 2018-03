[VIDEO] Claudia Schmidt tras paso por Vértigo: "Estaba sola contra el mundo"

La panelista del programa de espectáculos "Intrusos" de La Red, ya de vuelta en su casa televisiva, declaró haberse sentido "muy nerviosa" durante su participación de anoche en "Vértigo", de Canal 13.

Durante el programa de hoy Alejandra Valle le preguntó a Claudia si es que la habían utilizado, cual chivo expiatorio, para salir al paso de las polémicas generadas por la bullada broma de Yerko Puchento a Daniela Vega, ante lo que afirmó categóricamente "por supuesto que sí".

Y agregó la oriunda de uruguay "El panel que se había convocado para ese día era muy inclinado para ese lado y estaba sola contra el mundo (...) Siento que fue el momento preciso como para que ellos, como programa, como producción, pudieran darle estratégicamente una visión donde apoyaran a estas minorías", sentenció.

"La verdad yo me puse muy nerviosa en un momento (...) mira yo incluso hablé acá con Rodrigo Leon antes de ir al progrma y le dije estoy preparada para todo, porque como yo me siento confiada con lo que es mi base, que tiene que ver con la naturalidad, y con el poder hablar la verdad, que es la mía, que es el hablar y comunicar lo que realmente siento, entonces me sentía muy confiada".

Y sobre el momento de mayor tensión en el programa de Canal 13, detalló "El tema donde me descoloco, que me puso, te juro por Dios, la boca seca, que se me fue la idea, es cuando escucho a Pancho Saavedra que me hace un planteamiento dónde no da una opinión concreta, dónde involucra en ese momento a mi compañera Alejandra Valle que, obviamente, eres tú. Entonces ahí como que me descoloqué, entonces como que me lamento porque me permití quedar en jaque, y eso es un error mío, que es una cosa del en vivo que uno no puede permitirse"