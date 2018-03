El creador del cuestionado softawe "Antorcha" en la polémica "Operación Huracán", Alex Smith, confirmó que hay pruebas implantadas en los informes que entregó a Carabineros.

"El general Pineda nos llamó al sumario y me pasó tres peritajes que estaban fuera de horario de la última conexión de Internet (...) En las pericias que yo revisé se ve manipulación o implantación, rotundo, y yo lo informé", dijo al programa "Informe Especial" de TVN.

El llamado "Profesor" dijo que informó de las implantaciones el 14 de febrero y al día siguiente se lo confirmó al entonces general director de Carabineros, Bruno Villalobos, quien "quedó sorprendido y después nos desvinculamos".

Smith descartó haber participado en la implantación y defendió el funcionamiento de "Antorcha". "Carabineros me buscó, yo no fui a ellos para participar en un proyecto que era bonito e interesante (...) Yo no implanté nada", enfatizó.

Consultado si los autores serían los oficiales de la Unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía, el capitán Leonardo Osses y el mayor Patricio Marín, el ingeniero afirmó que "sí, pero no tengo pruebas. ¿Cómo los voy a acusar si no los vi? Pero todo apunta para allá".

Smith también adelantó que "sorprenderá a muchos cuando declare ante juez".