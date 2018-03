Ministro de Justicia por video de Campos: "Nosotros no tenemos arte ni parte en este triste espectáculo"

12:15 Hernán Larraín se refirió al video filtrado donde el exministro de la cartera, reconoce que no concretó las órdenes de Michelle Bachelet, de firmar el decreto para el cierre de Punta Peuco.

Hernán Larraín, el ministro de Justicia, se refirió al video que anoche se filtró de Jaime Campos, el exministro de la misma cartera, donde afirmó que "desobedeció" y no siguió la orden de firmar el decreto para cerrar Punta Peuco.

"Eso es un problema del gobierno pasado, acá aparentemente hubo a última hora, impropias, el intento de dictar un decreto, pero eso no pasaron de ser proyectos, borradores que hoy no existen. Este un tema para mí, superado y cerrado, es algo que deben dar cuenta las autoridades del gobierno pasado. Nosotros no tenemos arte ni parte en este triste espectáctulo", afirmó Larraín

En el video de 8 minutos, Campos reconoce que no ejecutó las órdenes de Michelle Bachelet relacionadas al cierre del penal Punta Peuco en los últimos dos días de su mandato.

"Encuentro deplorable en la forma que hicieron estas gestiones en la hora postrera del gobierno pasado. Eso no se hace. No pueden hacer un parche de última hora, porque se puede predecir como con otro sentido (...) por eso las explicaciones deben ser dada por las autoridades que dieron este triste espectáculo a final del gobierno pasado".

Larraín agregó que según el mismo Campos dijo, todo se trató de un "intento político comunicacional". "Algo totalmente impropio para una democracia madura (...) nosotros ahora seguimos trabajando por la realidad de los presos chilenos".

Consultados por los indultos que se habían solicitado recientemente, el ministro Larraín sostuvo que no existen prejuicios relacionados al tema y que a priori no pueden responder sí o no. "Son medidas excepcionalísimas, porque requieren fundamentos serios y sólidos".