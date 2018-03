Las claves para entender el trauma

Es un fenómeno complejo de abordar y su uso se ha normalizado. Muchos asocian el trauma a un sufrimiento anímico, pero va mucho más allá.

Camilo Barrionuevo Durán, psicólogo clínico y docente de la Universidad del Pacífico, dijo que "es importante señalar que una experiencia dolorosa por dolorosa que pueda ser, psíquicamente no modifica el funcionamiento cotidiano de la misma forma que el trauma lo hace. Es decir, sufrimiento no es igual a trauma, porque el trauma perturba el psiquismo de una manera bien específica y bien particular".

El profesional explicó que el trauma permanece en el tiempo. "Es como una tormenta que queda detrás de la tormenta. Hay un hecho específico y tormentoso que provoca un nivel de sufrimiento que de alguna forma no es procesado ni asimilado, y que permanece. La situación traumática tiene esta cualidad tormentosa, que simbólicamente se asocia a algo 'infernal', como sentimientos que permanecen hasta el infinito. Es algo que agarra vida propia y se mantiene".

El trauma puede ser un evento o una serie de eventos, "como una relación traumatizante en una relación interpersonal, como se da en infantes o bebés con situaciones de abuso o negligencia en forma sistemática", ejemplificó.

Barrionuevo comentó que hay una falla del entorno en acompañar a aquellos que atraviesan por una situación traumática. "Esto es relevante porque en términos clínicos, las narrativas culturales del acompañamiento que hace una comunidad o una familia o grupo humano, puede producir situaciones psíquicas muy distintas unas de otras. Ejemplo de un niño o niña que sufre un abuso sexual, donde dicho abuso es contenido, nombrado por el grupo, donde se le ayuda a interpretar, simbolizar, narrar y reflexionar y a nombrar la experiencia, el resultado anímico de dicho evento es diametralmente distinto que cuando en una familia o en un entorno cultural y social se niega el hecho, se invalida el discurso de la víctima o que lo culpabiliza de vuelta. Entonces el entorno es fundamental para ver si una situación termina resultando traumatizante o no", destacó.