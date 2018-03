Ministra dijo que el nuevo proceso de licitación del Transantiago tendrá un diseño flexible y con mayor competencia

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, defendió la decisión de declarar desierta la licitación del Transantiago, asegurando que el nuevo proceso tendrá un diseño flexible y con mayor competencia.

"Me importa avanzar en un diseño distinto, que es más flexible. Tenemos que buscar un sistema capaz de reaccionar al ritmo de la ciudad, los operadores que no lo hacen bien debieran estar expuestos a un mecanismo de cambio más ágil. El modelo que vamos a proponer es más flexible, de mayor competencia y de posibilidad de que mayores actores entren al sistema", dijo a Tele13 Radio

La titular de Transportes espera licitar dentro de este año. "Tomar las bases, recoger todo lo que puede pasar a una segunda licitación, y hay que incorporar las modificaciones del Tribunal de la Libre Competencia", dijo.

A la secretaria de Estado le llama la atención que no se haya solucionado antes, acusando una improvisación de la administración anterior.

"Esta licitación se abrió en el último año del gobierno, había un apuro de plazos que le ha hecho mal al sistema y a la licitación. Durante tres años este proceso avanzó poco, en la consulta pública se avanzó, pero en el llamado a licitación fue en octubre, hubo un apuro", dijo.

"Si se hubiera solucionado, no tendría este tremendo problema en mis manos. Hay que ver cuánto tiempo tuvo la administración anterior y cómo fue. Lo importante es avanzar", agregó.

Hutt también descartó un conflicto de interés, tras los cuestionamientos por su vínculo como asesora externa del grupo de Tur Bus.

"Cuando Evópoli puso mi nombre en la lista de potenciales ministros, cerré toda mi relación con empresas desde el 31 de diciembre (...) Me gustaría tener antecedentes de lo que se basa la ex ministra (Paola Tapia). Yo cerré toda relación con empresas. He trabajado toda mi vida en la Ingeniería de Transporte, no podría no haberlo hecho pensando que me iban a nombrar ministra", enfatizó.