Alcalde de Estación Central por migrantes: "El gran problema es cuando se comienza a politizar o 'haitianizar'"

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, se refirió a la Ley de Migraciones, asegurando que "el gran problema es cuando el tema se comienza a politizar o 'haitianizar'".

"Se 'haitianizó' porque el haitiano es más visible", dijo a radio Universo.

El edil sostuvo que "los alcaldes estamos pagando las consecuencias", ya que "no es bueno concentrar la migración en 4 o 5 comunas".

Delgado comentó que "muchos haitianos han llegado engañados. Llega mucha gente diciendo que el municipio les iba a conseguir casa, comida, etc. Yo no apoyo como llegaron, pero una vez que están acá, no puedo mirar al techo. Siempre voy a ayudar, pero no vamos a aceptar irregularidades", afirmó.

El alcalde coincidió con el gobierno respecto a que hubo permisividad en el ingreso de migrantes, aunque dijo tener un "matiz" con el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla.

"Yo creo que si hay una persona que advirtió que algo podía pasar fue Rodrigo Sandoval", expresó. Él renuncia porque no estaba de acuerdo en cómo se estaba presentando la ley", expresó.