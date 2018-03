Caval: Sebastián Dávalos ofreció disculpas a la Fiscalía

11:52 El máximo tribunal analiza el recurso de queja presentado por la Fiscalía ante la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en la arista original del caso, que exculpó al hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet.

Esta jornada la Corte Suprema recibió los alegatos por el sobreseimiento del hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, en la causa original del Caso Caval.

Ello, luego de que la Corte de Apelaciones decretó el sobreseimiento de Dávalos y, la Fiscalía de O'Higgins, presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal.

A las afueras del palacio de Tribunales, Dávalos, cambió el tono de sus críticas a la Fiscalía, luego de que la calificó como "corrupta" y dijo que "si el fiscal nacional y los fiscales se sintieron ofendidos, les ofrezco mis disculpas y los insto a investigar todo lo que es delito, porque las filtraciones son un delito y la fiscalía tiene que investigarlas".

El ex director sociocultural de La Moneda además planteó que "entiendo que el Ministerio Público no es lo mismo que la fiscalía regional de O'Higgins. La fiscalía regional de O'Higgins no ha cumplido con el debido proceso".

La audiencia, estaba originalmente fijada para el día miércoles 14, pero fue aplazada debido a que no alcanzó a ser vista.

Dávalos, además, deberá enfrentar el próximo miércoles su formalización por estafa en la arista del caso Caval que afectó al empresario Gonzalo Vial Concha.