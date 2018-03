[VIDEO] Denuncian agresión contra inmigrante en Santa Cruz y se vuelve viral

La agresión contra un inmigrante se ha viralizado en redes sociales este miércoles. El hecho ocurrió en la ciudad de Santa Cruz, Región de O'Higgins, al interior de un Punto Copec de una bencinera.

En las imágenes aparece un ciudadano haitiano con su cara, ropa y lentes cubiertos de mayonesa y ketchup después de haber sido agredido por un cliente "disconforme".

El video fue compartido tras ser entrevistado por el Canal de Noticias de Colchagua, donde el trabajador se nota visiblemente afectado: "Un cliente vino a comprar un completo, al tiro le pasé el completo y el caballero me dice que no tenía palta, entonces le digo que sí tiene palta. Entonces sacó todo lo del completo y me lo tiró a la cara, ¿por qué?", comentó.

El usuario Carlos Lopez Diaz, quien compartió el video, escribió el siguente mensaje en su red social: "Podemos estar de acuerdo o no con la inmigracion, pero lo que paso hoy en el punto cópec de Santa Cruz no es forma de reaccionar ni demostrar lo pensamos, antes que todo, somos personas. Recomiendo que vean este video, tuve la valentía de pedirle perdón a este joven por las torpezas que cometemos algunos chilenos".

En sólo unas horas la publicación tiene más de 1 millón 400 reproducciones y ha sido compartido más de 2.400 veces.

Según el trabajador afectado, anotaron el número de la patente del cliente agresor quien ha recibido duras críticas en redes sociales. Tras lanzar el completo, huyó rápidamente del local.