[VIDEO] Doble de Bruce Willis y revuelo en Costanera Center: "Esto me pasa a menudo cuando viajo a otros países"

En entrevista con el portal Emol, el argentino Pablo Perillo, doble oficial de Bruce Willis, contó algunas anecdotas y el motivo que lo trajo a Chile.

Cabe remarcar que el doble causó revuelo en el mall Costanera Center, después de que la gente en el lugar creyera que era nada menos que el actor norteamericano quien estaba en ese lugar.

"Yo tengo 50 años y desde los 20 me dicen que me parezco a él", contó Pablo al portal de noticias.

El trasandino ganó el 2002 un concurso organizado por TNT, el que buscaba a alguien parecido a Bruce Willis. Pero no solo se quedo en eso, y finalmente terminó ganando el premio del Mejor doble de Latinoamérica. Perillo recordó que "En la gala de ese concurso, donde estaban todos los artistas, ocurrió una de las tantas anécdotas que he tenido con él".

Pero aclara que "Fiché junto a otros dobles. No es que yo sea el único, sino que hay otros de riesgos, otros que viven de Estados Unidos", y agregó que "A veces piden secuencias que no son tan complicadas y ponen a alguien medio pelado y ya está. Lo mío es un poco más pronunciado, tiene esa característica que confunde a la gente porque me parezco más", asegura.

Perillo también comentó que "Hace poco hicimos una co producción de Argentina y Brasil, pero la mayoría de las cosas que hago tiene que ver con él por el tema de mi parecido. No lo puedo evitar".

Sobre su visita a Chile, indicó que lo invitó la Mutual de Seguridad para hacer una campaña vial para este año, la que tiene como fin concientizar a la gente respecto a la educación vial para disminuir los accidentes.

En cuanto a lo sucedido en el Costanera Center, el doble señaló que "Esto me pasa a menudo cuando viajo a otros países. Me pasó en Perú. La gente en el aeropuerto empezó a decirme que era Bruce Willis y empecé a juguetear un poco con eso para ver las reacciones, pero lo que pasó hoy fue algo espontáneo. Yo estaba tomándome un café porque me estaban haciendo una nota y cuando me paré me empezaron a pedir muchas fotos hasta que se reunió un montón de gente", pero para dejar todo bien transparente y en su lugar dijo que tiene "bien claro quién es Pablo y quién es Bruce, pero no vivo como él. Solamente hago cosas actorales".