Abogado dijo que ex general Blu "nunca dio ninguna instrucción ni tuvo conocimiento de irregularidades"

09:08 Sergio Rodríguez sostuvo que el ex jefe de Inteligencia de Carabineros "nunca supo ni tuvo conocimiento de que algunos procedimientos autorizados con la ley de inteligencia se hubieran desarrollado con irregularidad".

Sergio Rodríguez, abogado del ex jefe de Inteligencia de Carabineros, el general (r) Gonzalo Blu, dijo que su defendido no cometió ninguna irregularidad.

Ayer el Ministerio Público solicitó una audiencia para formalizarlo por los delitos de asociación ilícita para cometer los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

"La utilización de imputación por asociación ilícita es una práctica antigua que se imputa. Lo que ocurre es que hay una agravación de la imputación recurriendo a la asociación ilícita. Nadie puede hacer una afirmación tan determinante: de haber existido una irregularidad el general Blu no estaba en conocimiento", dijo a Tele13 Radio.

"Él nunca supo ni tuvo conocimiento de que algunos procedimientos autorizados con la ley de inteligencia se hubieran desarrollado con irregularidad. El creyó que la información de esta unidad era captada con los mecanismos de inteligencia", recalcó.

Rodríguez afirmó quee "él nunca dio ninguna instrucción ni tuvo un conocimiento para desarrollar una irregularidad ya sea penal o administrativa en Temuco".

La defensa de Blu expresó que el ex uniformado "no reconoce ningún tipo de responsabilidad, en el sentido que no ha cometido ninguna irregularidad. Él renunció a la institución".