Cómo resolver un conflicto de forma positiva

Los conflictos surgen en las relaciones familiares, amorosas, laborales, con amistades o vecinos a diario y a veces un pequeño problema se transforma en uno mayor e incluso quiebra relaciones. Por eso es importante saber cómo resolverlas de forma positiva.

"Lo primero que uno tiene que considerar es que un conflicto es una oportunidad para generar una nueva situación mejorada producto de ese momento específico.. Lamentablemente hay muchos conflictos que quedan encubiertos, que nunca se verbalizan. Esa actitud va deteriorando la relación, tensionándola, además de generar un doble estándar, ya que la persona se relaciona como si no pasara nada, pero en realidad está muy molesto", explicó Karina Gatica, directora del Magíster en Resolución de Conflictos y Mediación Sociofamiliar de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Pacífico.

Esto no significa que haya que comunicar todo lo que a uno le molesta. Ahí la clave es escoger bien qué batallas librar.

"Hay espacios y relaciones donde uno puede evaluar si es necesario hablar o no. A veces lo mejor es no hacerlo, no ahondar en la molestia. Esto suele suceder cuando el conflicto es fugaz y se da con una persona que no volveremos a ver y con quien no tenemos afectos involucrados. Pero cuando las diferencias son con seres queridos, lo mejor es hablar y solucionarlo, porque son relaciones nutritivas, como familias, amigos y gente que ves todo el tiempo y que quieres", recalcó Gatica.

Cuando el conflicto es con un familiar o amigos, lo más recomendado es hablar sobre lo que está incomodando a las partes, pero en el momento oportuno: "Hay que explicitar los conflictos y ojalá que no sea en el momento de rabia, de pena, etc., ni tampoco mucho tiempo después de lo ocurrido. Lo importante es que la persona trate de racionalizar el conflicto y que hable desde allí y no desde la emoción".

Otro consejo es comenzar a hablar cuando ambas partes están dispuestas a conversar. A veces una de las partes no estpa dispuesta a hablar y se encierra en la idea, por ejemplo, de resolver todo por vía legal.

"En Chile estamos acostumbrados a resolverlo todo vía legal. Tenemos que entender que previo a eso hay otra instancia, que es la resolución pacífica de conflictos. Para esa vía es necesario tener un mediador, un tercero, cuya función es abrir y moderar la conversación con el otro", dijo Gatica, que recomendó recurrir a un tercero neutral para facilitar el diálogo.

"Todos siempre queremos ganar, es decir, no cedemos ante nada y por eso vamos a la justicia antes de intentar una etapa previa de diálogo. Hay que entender que en la mediación uno tiene que ganar, pero también quizás aceptar perder algo que quería, porque al final la ganancia que se tiene de ese proceso es mucho mayor que el ganar en tribunales", manifestó.