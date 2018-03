Toma en cuenta estos tips para correr con éxito un maratón

Una nueva Maratón de Santiago se desarrollará el día 8 de abril y, una buena preparación para enfrentar este tipo de desafíos es fundamental, para que el evento sea una buena experiencia y se transforme en una exigencia extrema.

El director del programa de Quiropraxia de la Universidad Central, David López, entregó algunos consejos que pueden ayudar a prepararse de buena manera para la competencia y, correr una buena maratón.

Entre las recomendaciones, se encuentra el llegar relajado y con un buen descanso previo a la competencia, idealmente habiendo dormido bien, por lo menos los tres días anteriores al evento. También dijo López, es importante no desgastarse innecesariamente en los días anteriores y no correr, al menos en los 10 días previos a la carrera, más del 30% de la distancia final. "La idea es acumular energía a nivel muscular y no enfrentar contracturado el día clave" dijo el especialista.

Otra de las claves, dijo López, es elegir una indumentaria adecuada y zapatillas flexibles, por lo que la recomendación es no utilizar zapatillas nuevas, o que no se hayan usado con al menos tres semanas de anticipación. También el especialista llamó a evitar el uso de calcetas con costuras gruesas que incomoden en la competencia y, preferir las camisetas de nylon por sobre las de algodón. Además recordó la importancia del uso de bloqueador solar en piernas y brazos y, de una visera adecuada y lentes en el rostro.

Una dieta rica en carbohidratos los tres días antes de la competencia, es otra de las recomendaciones de López, quien agregó que el día de la Maratón se debe comer hasta máximo dos horas y media antes, un desayuno rico en carbohidratos y agregar dos o tres cucharadas de mantequilla a su café o té. Eso le dará energía de liberación lenta a su metabolismo.

Con una preparación de tres meses para los novatos y de dos meses para quienes han competido con anterioridad, se puede establecer un buen entrenamiento en el terreno de la competencia y elegir si se abordarán los 10k, la media maratón o, el tramo completo. Se debe chequear el terreno con un trote suave, o caminando, idealmente utilizando las zapatillas que se usarán para la carrera. López indicó que el ritmo de cada competidor es persona y que no se debe intentar seguir el paso de otros maratonistas.

La hidratación es una de las claves y por eso se recomienda beber en cada una de las estaciones de socorro, al igual que beber con frecuencia, pero sin abusar. "Tres buenos sorbos serán suficientes para la próxima estación" dijo el especialista.

Además se deben realizar ejercicios suaves de trote y respiración, elongación, como máximo hasta 10 o 15 minutos antes de la competencia. En el proceso no se debe hacer nada nuevo que signifique estiramientos excesivos o sobrecarga.

Una advertencia importante, apunta a que los corredores se relajen y tengan en cuenta la meta, pero que no vayan contando las cuadras o revisando kilómetro a kilómetro su avance. López también recomienda, durante la competencia, pensar en cosas agradables e ir constantemente motivándose.

Si se han sentido dolores, o lesiones, no es conveniente, dijo el director del programa de Quiropraxia de la Universidad Central, arriesgar o empeorar una dolencia y por ende, se debe visitar a un especialista para descartar algún impedimento de participar en la carrera.

López además planteó que una visita al quiropráctico, pues "un buen ajuste Quiropráctico de sus articulaciones y postura va a ser

un excelente factor preventivo de lesiones y aseguramiento de un buen

rendimiento deportivo" y aseguró que atletas como Usain Bolt o Novak Djokovic, ha recurrido a la práctica.