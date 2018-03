José Antonio Kast: "No puedo permitir que se relativice que porque pienso distinto me pueden agredir"

Este domingo el excandidato presidencial José Antonio Kast, fue uno de los invitados al programa Estado Nacional donde se refirió a las agresiones que lo dejaron policontuso cuando visitó la Universidad Arturo Prat en Iquique para dar una charla.

"Estoy impactado por la violencia, por las personas que justifican estos actos de violencia (...) decían vamos a matar a este fascista (sic)", sentenció Kast, quien mantuvo un duro round con la nueva panelista del programa, la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez a raíz de lo sucedido.

La periodista reconoció que condena las agresiones, pero advirtió que no entiende cómo Kast no condena otros hechos de violencia como las violaciones a los Derechos Humanos.

"Yo no he visto que tú saques la voz en otros temas de violencia como la historia reciente. Cuando tú dices que tienes derecho a la libertad de expresión, pero eso no nace ni muere con tú derecho a la libertad de expresión. Cuántas veces has hablado tú de dictadura gay, cuántas veces tú has hablado de manera muy dura contra los migrantes (...) la voz contra la violencia no debería levantarse cuando solo lo afecta a uno", le dijo Sánchez a Kast.

A lo que el excandidato respondió: "Yo veo Beatriz que tú relativizas. No puedo permitir que se relativice que porque pienso distinto me pueden agredir. No puedo permitir que me caricaturicen", sentenció.

Kast puntualizó que está acostumbrado a ir a debates y calificó de "entendibles" las manifestaciones, pero no la violencia. "Con este nivel de violencia sólo lo entendí después", agregó y apuntó a miembros del Partido Comunista que llamaron a agredirlo.