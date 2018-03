José Miguel Insulza: "Bolivia fue a suplicarle a la Corte fue un fallo creativo"

El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, se refirió a los alegatos orales que se llevan a cabo en la La Haya por la demanda marítima y dijo que espera que el "fallo sea en derecho".

Afirmó que el único recurso que le queda al país vecino es "agarrarse en la emocionalidad". "Lo que Bolivia fue a suplicarle a la corte fue un fallo creativo, no fue con ningún argumento serio", precisó.

También respondió a las antiguas declaraciones que dio cuando era secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las que recurrió la abogada Amy Sander, tercera expositora de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia que abordó las "obligaciones de Chile" ante la OEA.

"Hice unas declaraciones, que son normales y mentiría si dijera que las recordara. En los últimos 23 años se ha considerado un tema bilateral", dijo a radio agricultura

Y agregó, "la OEA no tiene mandato para resolver eso, no está dentro de sus competencia, me ha parecido insólito que este tema vuelva a ser planteado, siendo, a mi juicio, uno de los más débiles de la defensa boliviana. Son declaraciones que se hacen por consenso de los países, que manifiestan una voluntad política".