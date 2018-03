Corte Suprema rechazó salida dominical para interno de Punta Peuco

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que rechazó una solicitud de un interno del penal de Punta Peuco, quien pidió el beneficio de la salida dominical.

En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Arturo Prado y los abogados (i) Álvaro Quintanilla y Pedro Pierry– descartó actuar arbitrario del Tribunal de Conducta del penal que negó el beneficio al reo, cuya identidad no se entregó.

"En efecto, no se divisa la existencia de una decisión arbitraria, por cuanto la misma ha sido adoptada teniendo en consideración el informe del Consejo Técnico, cuyas conclusiones en relación a la evaluación psicológica del postulante no fueron rebatidas por antecedente alguno aportado en estos autos, así como también por la historia carcelaria de éste, y las variables que la propia normativa entrega como necesarias a la hora de determinar la concesión de un beneficio intracarcelario, de modo tal que no se advierte una arbitrariedad o ilegalidad, pues la decisión adoptada por el recurrido lo fue dentro del ámbito de sus atribuciones", expresó el fallo.

La confirmación de la decisión de la Corte de Apelaciones contó con el voto en contra del ministro Prado.