Abogado DC dijo que cambio al reglamento de aborto lo ajustó "de manera más fiel a lo que dijo la ley"

10:32 El constitucionalista Patricio Zapata, sostuvo que el problema del protocolo anterior se generó cuando se incluyó el que las instituciones que reciben recursos públicos no pudieran ser objetoras, algo que sostuvo, no estaba originalmente en la ley.

El abogado constitucionalista DC Patricio Zapata, defendió la decisión del Ministerio de Salud de modificar el reglamento de la objeción de conciencia en la Ley de Aborto en tres causales.

"El problema fue que el reglamento (anterior) agregaba algo que no estaba en la ley: que las instituciones que reciben recursos públicos no podrán rechazar la objeción de conciencia. La razón que la UC fue a los tribunales para alegar que se agregó un requisito que no estaba en la ley", dijo Zapata en radio Agricultura.

El jurista, además planteó que "lo que hizo el ministro de Salud al revisar el protocolo, fue ajustarlo de manera más fiel a lo que dijo la ley".

Sobre las acusaciones de la oposición, respecto de que el cambio generaría limitaciones al acceso a la práctica del aborto en tres causales, Zapata planteó que "el sistema público va a estar abierto a recibir a las personas que tengan estas emergencias y ahí no cabe objeción de conciencia".

"El sistema público está disponible para atender la ley. Los otros organismos pueden derivar si no hay peligro de vida. La idea no es boicotear la aplicación de la ley" dijo el abogado constitucionalista.