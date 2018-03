Rector UDD: "Lo que está diciendo el TC es que legislaron mal"

09:15 Federico Valdés dijo que "es notable ver a personas inteligentes viendo que no entienden nada".

El rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, se refirió a la determinación del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el artículo de la reforma a la educación superior, que establece que solo personas naturales u organizaciones sin fines de lucro podrán controlar instituciones educacionales.

"El TC no está decidiendo sobre qué política pública es más adecuada, lo que está diciendo es que legislaron mal, que no lo hicieron de acuerdo a la Constitución y ese es el problema", dijo a radio Duna.

"Es notable ver a personas inteligentes viendo que no entienden nada, la ley prohíbe el lucro, hay una Superintendencia que va a vigilar eso y este artículo establece que una persona jurídica puede ser controlador de una universidad, pero no tiene derecho a lucrar".

Valdés sostuvo que "la Superintendencia quedó con facultades suficientes. Creo que acá hay dos temas: el TC que le van a saltar al cuello con este tema u otros. Todos saben que no es cierto que se haya aprobado el lucro, el segundo tema es que quieren dejar claros que no va a haber política de acuerdos porque están poniendo como condición para sentarse a conversar el cambio del TC, eso es una barbaridad, algo que un país serio no puede hacer".