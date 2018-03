Vocero de Ues del Estado hizo analogía por fallo del TC: “Está prohibido escribir con la mano izquierda, pero se permite contratar zurdos"

13:28 Ennio Vivaldi abordó la decisión del organismo tras sostener una reunión con el ministro de Educación. Dijo que la resolución "no se entiende y no tiene una coherencia”.

El presidente y vocero del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), Ennio Vivaldi, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el fin del lucro en la educación superior. En este sentido, en una reunión con el ministro de Educación, Gerardo Valera, insistió en que existiría una incoherencia.

“Aparentemente se dice que no habría permiso para lucrar, pero sí podrían participar instituciones con fines de lucro. Yo no sé si eso quiere decir que las instituciones con fines de lucro van a obtener su lucro afuera y se lo van a regalar a las universidades, ¿van a ser especies de mecenas de las universidades? Pero qué sentido tiene que una institución que tiene fines de lucro no puede lucrar”, consignó a La Tercera.

A lo que agregó que se incorpora a una institución con fines de lucro “y la superintendencia, o quien sea, va a tener que estar cuidando permanentemente de que no esté lucrando una institución cuyo objetivo es lucrar”.

Con ello, insistió calificó la situación como “absurda” haciendo una analogía. “Acá está prohibido escribir con la mano izquierda, pero se permite contratar zurdos. Es una cosa como absurda, no se entiende, no tiene una coherencia. Esa incoherencia es la que no estamos preguntando y lo que nos preocupa es que se valide un modelo que es ajeno al espíritu real de la universidad”, concluyó.