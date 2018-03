Colegio de Matronas por instructivo de la Fech: "El uso de Misotrol no puede ser considerado como un aborto casero y seguro"

Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, se refirió a la polémica que se desató por la agenda creada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) en una entrevista con CNN, donde en sus primeras páginas hay un instructivo llamado "¿Cómo hacerse un aborto seguro con Misotrol?"

En este sentido, la profesional comenzó expresando que “hay que escuchar el clamor de la Federación de estudiantes porque la comunidad de universitarios es la que más acude a los abortos inseguros. En Chile oficialmente el inicio de la actividad sexual está entre los 13 y 14, imagínate los de 16 o 17 que tienen relaciones insegura y deciden interrumpir. Eso no lo podemos obviar”, insistió.

No obstante, precisó que se deben tener ciertas prevenciones pues “el misotrol es altamente riesgoso. Es cierto que la OMS dice que es el más seguro para provocar un aborto, pero bajo vigilancia médica y con condiciones estrictas en cuanto a semanas de embarazo”, dijo.

Con ello, caracterizó dónde está el riesgo, comenzando por la venta del medicamento de forma clandestina. “Si el Misotrol vendido no es completo, si tiene mitad de estafa en la venta, lo más probable es que la niña no aborte, pero ese poco le provocará, que sepa la juventud, que le puede provocar secuelas al niño que va a nacer si no aborta”, dijo.

A lo que agregó que el tiempo también es un factor, “si lo toma después de las 11 semanas y le quedan restos ovulares y está sola, se le produce un sangramiento cuantioso, lo más probable es que tenga una anemia aguda que necesite atención médica urgente".

Además replicó que "el uso de Misotrol no puede ser considerado como un aborto casero y seguro si no está acompañada de algún médico especializado". Por lo mismo, calificó de “irresponsable” la forma en que la Fech planteó el tema, pues insistió en que había otras modalidades de presentar sus exigencias políticas.

“Lo que hicieron es hacer un copy paste, pudieron haber puesto ese tema político de otra forma. Sigue siendo un aborto inseguro, si querían poner un tema, no debieron haber puesto una indicación, es altamente irresponsable, porque no todas las mujeres tienen la misma respuesta”, agregó.