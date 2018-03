Villalobos aseguró que “tenía un discurso preparado” para la asunción oficial de Hermes Soto

"Como lo señalé otras veces, yo no fui invitado a la ceremonia. En algún minuto tuve la intención de poder concurrir de acuerdo a lo que se me había dicho, pero las cosas no fueron así", declaró nuevamente el ex general director de Carabineros Bruno Villalobos. Según consignó La Tercera, confirmó que incluso estaba preparado para la ceremonia donde asumió el mando oficialmente Hermes Soto.

Las declaraciones las entregó después de protagonizar un accidente automovilístico esta tarde en la Ruta 5 Sur donde no hubo ningún lesionado de gravedad. Tras lo ocurrido, precisó que siente agradecimiento por quienes trabajaron con él.

"Me habría encantado poder despedirme de todos los carabineros que fueron tremendamente leales y comprometidos con el servicio, pero es lo que es. Efectivamente tenía un discurso preparado con mucho cariño y con mucho afecto, para la gente que trabajó conmigo”, continuó diciendo.

Ante la pregunta de las razones de que no lo hayan invitado declinó a asignar un responsable. "No soy la persona que tiene que responder eso, yo estaba llano a asistir, pero yo no podría dar una respuesta de por qué ocurrió esto. Tengo entendido que es primera vez que no se entrega la institución como corresponde. (…) No lo tomo como un portazo. La historia juzgará, yo estoy aquí, di la cara 40 años, me voy con la frente más que en alto", dijo.

Ante lo ocurrido, anunció que grabará un video con las palabras contenidas en el discurso que había preparado.

ACCIDENTE

Además de comentar el desarrollo de los hechos relacionados con el cambio de mando dentro de Carabineros, entregó algunos detalles del accidente que protagonizó, explicando que se encontraba en un “taco”.

“Estamos bien. Desgraciadamente hay un par de personas lesionadas, yo era el primer vehículo, los choques se desarrollaron hacia atrás mío. Estamos bien y el resto de los lesionados está fuera de peligro, los daños se pueden arreglar y vamos a salir adelante”, concluyó.