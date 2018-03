Los consejos para un consumo moderado de huevitos de chocolate

Este domingo la mayoría de los niños saldrá a buscar huevitos de chocolate. Un especialista dijo que la clave es que los más pequeños de la casa consuman de manera moderada estas golosinas y entregó varios consejos.

Primero, Jorge Peña, Director de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Central, explicó que casi todos los huevitos de chocolate que se venden en Chile están fabricados con sucedáneos del chocolate, es decir, tienen una mínima cantidad de cacao y leche, pero una gran dosis de grasas saturadas, azúcares, colorantes y saborizantes artificiales. Así, 100 g de huevitos de chocolate (15 a 20 unidades) aportan unas 590 calorías. Para los preescolares, esto equivale a prácticamente la mitad de las calorías diarias necesarias; mientras que para los niños de enseñanza básica corresponde a un tercio de las calorías del día.

El especialista recomendó que no se deben sobrepasar los 2 gramos de chocolate por cada kilo de peso (por ejemplo, 60 g de chocolate para un niño de unos 30 kg); conseguir chocolates con alto contenido de cacao; fraccionar la entrega; no entregarlos en ayunas, porque generan saciedad y el niño no come los alimentos saludables programados en su alimentación diaria.

Además se debe planificar una sesión de actividad física aeróbica, caminata o bicicleta para el día posterior al consumo de estos productos; no dar chocolates al día siguiente de la fiesta, si quedan huevitos de chocolate desecharlos; preferir huevos huecos y no los sólidos y alternar el consumo de chocolates con alimentos saludables, frutas y lácteos semidescremados.

Un nutricionista entregó una receta más sana, con más proteínas y menos azúcar.

Italo Grottini, de Hexacore, dijo que "para desgracia de los que cuidamos lo que comemos, esta es otra festividad marcada por los excesos de comida y golosinas. Como en todas las festividades, las personas tienen a relajarse y a comer más de lo habitual y de manera más desordenada, por lo que siempre es mejor regularse o comer de manera especial, sobre todo si son dulces".

- 3/8 taza Oxy7 de Hexacore

- ¼ de taza de cacao en polvo

- ¼ taza de harina de coco

- 3/8 taza de leche

- ½ barra de 85% chocolate oscuro

Preparación: en un tazón mezclar la proteína Oxy7, el cacao, la harina de coco y la leche hasta formar una masa tipo pasta. Tomar porciones de masa y darles forma de "huevo", de modo que si la mezcla es muy líquida o pegajosa, se debe añadir un poco más de harina de coco.

Formar seis "huevos" tomando porciones de masa y haciéndolas girar entre las manos. Derretir el chocolate oscuro en un tazón de vidrio en baño maría.

Una vez que el chocolate se haya derretido, sumerge los "huevos" para formar la capa de chocolate y luego colocar los huevos sobre una bandeja para galletas forrada con papel manteca o metalizado.

Guardar los huevos en el refrigerador durante aproximadamente una hora.